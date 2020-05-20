Звезда «Бруклин 9-9» претендует на роль Бэтвумен после ухода Руби Роуз

Аргентино-американская актриса Стефани Беатрис, известная по комедийному телешоу «Бруклин 9-9», претендует на роль заглавной героини сериала «Бэтвумен» после того, как из проекта ушла австралийка Руби Роуз.
О своём желании сыграть персонажа вселенной Arrowverse Беатрис сообщила в Twitter. Её поддержала редактор Элла Серон.
Читаю всё подряд о Бэтвумен, — написала актриса.
После этого она отметила, что покрасилась в рыжий месяц назад, комментируя свою готовность к полному перевоплощению.
Руби Роуз сделала заявление об уходе всего через два дня после финала первого сезона шоу. Она не дала разъяснений по поводу случившегося, писал NEWS.ru.
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