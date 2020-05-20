Звезда «Бруклин 9-9» претендует на роль Бэтвумен после ухода Руби Роуз

https://static.news.ru/photo/287f56ea-9aa4-11ea-aa82-fa163e074e61_660.jpg Стефани Беатрис Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Аргентино-американская актриса Стефани Беатрис, известная по комедийному телешоу «Бруклин 9-9», претендует на роль заглавной героини сериала «Бэтвумен» после того, как из проекта ушла австралийка Руби Роуз.

О своём желании сыграть персонажа вселенной Arrowverse Беатрис сообщила в Twitter. Её поддержала редактор Элла Серон.

Читаю всё подряд о Бэтвумен, — написала актриса.

После этого она отметила, что покрасилась в рыжий месяц назад, комментируя свою готовность к полному перевоплощению.

Руби Роуз сделала заявление об уходе всего через два дня после финала первого сезона шоу. Она не дала разъяснений по поводу случившегося, писал NEWS.ru.