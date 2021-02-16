Звезда «Белого солнца пустыни» госпитализирован с пневмонией

https://static.news.ru/photo/d564be4a-709b-11eb-b3e7-96000091f725_660.jpg Фото: jenskiymir.com

Грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный зрителям по легендарному фильму «Белое солнце пустыни», госпитализирован в Тбилиси. Ему поставлен диагноз двусторонняя пневмония.

По данным Первого канала, актёр переведён в первую университетскую больницу города.

Директор клиники Леван Ратиани заявил, что состояние Кавсадзе, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, стабильно тяжёлое, — сообщают журналисты.

Актёру 85 лет, известно, что в ноябре 2020 года он уже перенёс коронавирус. Родственники утверждали тогда, что Кавсадзе полностью поправился.

Кахи Кавсадзе — ведущий актёр Тбилисского академического театра имени Руставели. Помимо «Белого солнца пустыни», зрители видели его в таких фильмах, как «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы» и «Мелодии Верийского квартала».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики. Речь идёт о так называемой звёздной болезни.