Звезда «Аквамена» может сыграть в приквеле «Ведьмака»

Американский актёр Джейсон Момоа, предположительно, сыграет в приквеле сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Сейчас с ним ведутся переговоры.
Продюсеры стримингового сервиса Netflix рассматривают Момоа на роль в проtкте под названием «Кровавое происхождение». Он
Отмечается, что артист пока не подписал контракт, и роль всё ещё может достаться кому-то другому.
Над «Кровавым происхождением» работают работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист сериала Деклан Де Барра.
«Кровавое происхождение» посвящено событиям 1200-летней давности, когда в мире «Ведьмака» произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер.
Ранее платформа Netflix опубликовала документальный фильм, рассказывающий о создании шоу «Ведьмак». Также платформа представила трейлер картины, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен