Звезда «Аквамена» может сыграть в приквеле «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/cc429204-edfd-11ea-b184-fa163e074e61_660.jpg Джейсон Момоа Фото: Ozzy Osbourne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Джейсон Момоа, предположительно, сыграет в приквеле сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Продюсеры стримингового сервиса Netflix рассматривают Момоа на роль в проtкте под названием «Кровавое происхождение». Он может сыграть самого первого Ведьмака, сообщает Redanian Intelligence.

Отмечается, что артист пока не подписал контракт, и роль всё ещё может достаться кому-то другому.

Над «Кровавым происхождением» работают работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист сериала Деклан Де Барра.

«Кровавое происхождение» посвящено событиям 1200-летней давности, когда в мире «Ведьмака» произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер.

Ранее платформа Netflix опубликовала документальный фильм, рассказывающий о создании шоу «Ведьмак». Также платформа представила трейлер картины, писал NEWS.ru.