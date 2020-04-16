Зрителям предложили роль в фильме Скорсезе в обмен на благотворительность

https://static.news.ru/photo/232a1746-7fd0-11ea-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: AFLO/Global Look Press

Американские актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо запустили благотворительную акцию на оказание помощи людям, не имеющим доступа к питанию из-за пандемии коронавируса.

Артисты призвали подписчиков в Instagram сделать взнос в фонд All In Challenge в обмен на возможность сыграть эпизодическую роль в будущем фильме «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе.

Мы хотим предложить вам маленькую роль и возможность провести день на съёмочной площадке с нами тремя и поприсутствовать на премьере, — говорится в публикации.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет его грядущий фильм «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть.