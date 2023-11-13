Кинокритик объяснил провал нового фильма Marvel в прокате Кинокритик Григорьев: «Капитан Марвел — 2» провалился из-за усталости зрителей

Фото: MarvelStudios

Низкие сборы фильма «Капитан Марвел — 2», который собрал худшую кассу первых выходных в США в истории киновселенной Marvel, можно объяснить усталостью зрителя от этой истории, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, аудиторию расстроило отсутствие интересного сюжета.

Мне кажется, маленькие сборы вызваны усталостью зрителя от всей этой истории. Судя по отзывам, всех расстраивает отсутствие интересного сюжета. На самом деле, сколько можно полоскать белье. Бесконечно придумывать интересные ходы с героями очень трудно, тем более практически у каждого фильма есть свой логический финал, даже если появляется намек на развитие сюжета в будущем, но, наверное, с каждым разом развитие все менее и менее интересно, — объяснил Григорьев.

Кинокритик подчеркнул, что основная аудитория истории про Капитана Марвел «съест» любой новый сюжет. Однако, по мнению Григорьева, если зритель не знаком с историей киновселенной, то фильм не произведет на него особого впечатления, потому что есть ощущение усталости авторов Marvel.

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