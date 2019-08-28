https://static.news.ru/photo/ab6386ba-c9af-11e9-8789-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Любовь и голуби» Фото: Мосфильм

Больше 50 тысяч человек приняли участие в голосовании, выбирая из 100 отечественных фильмов лучшие.

Победителями стали «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Приключения электроника» и «Д'Артаньян и три мушкётера», передаёт Первый канал .

Лучшим детективом стали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а среди музыкальных лент в лидеры выбилась «Карнавальная ночь». Среди актёров зрители выделили Андрея Миронова, а среди актрис — Надежду Румянцеву.

Из режиссёров больше всего голосов получил Леонид Гайдай.

Ранее News.ru писал, что жители России рассказали, фильмы каких жанров они любят смотреть больше всего. Самым частым выбором для очередного просмотра стали комедии и военные фильмы (80% и 70% соответственно). Меньше всего россиян интересуют триллеры (28%) и эротические фильмы (13%).