Зрителей ждал неприятный сюрприз в пиратской копии нового «Майора Грома» Baza: создатели «Майора Грома» добавили в пиратскую копию обращение к зрителям

В Сети появилась копия фильма «Майор Гром. Игра», однако скачавшие картину «пираты» обнаружили, что версия неполная и в ней содержится специальное обращение главного героя, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, ленту специально «слили» ее создатели.

Представители компании Bubble уточнили, что таким образом провели эксперимент для привлечения аудитории, которая регулярно пользуется пиратскими ресурсами. Кроме того, это продемонстрировало уязвимость легального контента.

Файл моментально разлетелся по всему интернету, и это показало, насколько уязвим легальный контент перед пиратами, — приводит канал заявление создателей.

В отрезке с обращением к «пиратам» Гром говорит, что на фильм нужно идти в кино, так как люди старались, создавая картину. Он также поинтересовался, известно ли зрителям, что «в тюрьме шавухой не кормят». Затем он добавляет, что на первый раз отпускает провинившегося.

«Майор Гром: Игра» на предстартовых продажах почти достиг планки четвертой части про американского киллера «Джон Уик». По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», лента киногерое из Санкт-Петербурга, предварительно, заработала 20,1 млн рублей против 21,2 млн рублей зарубежного фильма.