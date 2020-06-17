Зоя Бербер рассказала о съёмках интимной сцены в сериале «Анна Николаевна»

https://static.news.ru/photo/cba9fd10-b09e-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Анна Николаевна» Фото: Продюсерская компания «Среда»

Российская актриса Зоя Бербер рассказала, как снимали откровенную сцену в сериале «Анна Николаевна». Проект выходит на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».

Бербер призналась в интервью RT, что вместе с режиссёром, продюсером и оператором она выбрала актрису-дублера для интимной сцены. Однако артистка и сама частично приняла участие в съёмках эпизода.

Мне кажется, я не открою вам тайну, если скажу, что в этой сцене часть тела принадлежала моему дублёру, а другая часть — мне. А уж какая именно — гадать вам, — сказала она.

«Анна Николаевна» рассказывает про андроида-полицейского Анну Николаевну Королькевич, которая отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Премьера состоялась в онлайн-кинотеатре 26 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что сцену со взрывом самолёта в фильме «Довод», в котором он сыграл главную роль, снимали вживую. Он лично присутствовал на съёмочной площадке в этот момент.