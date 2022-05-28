«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Треугольник печали» «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм режиссёра Эстлунда «Треугольник печали»

Фото kino-teatr.ru

«Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского кинофестиваля получила картина шведского режиссёра Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Об этом говорится в Twitter фестиваля.

Фильм-драма повествует о паре моделей, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы. Из всех пассажиров лишь уборщица знает, как ловить рыбу, а значит, как выжить в сложившихся обстоятельствах.

Это не первый фильм Эстлунда, который завоёвывает главный приз Канн. В 2017 году он получил «Золотую пальмовую ветвь» за картину «Квадрат».

75-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая 2022 года.

Россия не была представлена на мероприятии. Организаторы Каннского кинофестиваля ранее объявили, что в нынешнем году там не будут принимать официальные делегации из РФ по причине начала военной операции на Украине. Также Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации.