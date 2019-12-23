https://static.news.ru/photo/d68cfb46-2508-11ea-9995-fa163e074e61_660.jpg Кантемир Балагов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги первого тура голосования и назвала номинантов премии «Золотой орёл». За звание лучшего фильма года поборются пять кинолент.

Об этом сообщается на сайте академии.

В 2019 году академики будут выбирать между пятью работами. В первую очередь это попавший в шорт-лист «Оскара» фильм Кантемира Балагова «Дылда». Также названы «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского, отметившийся хорошими сборами в прокате «Т-34» Алексея Сидорова, и «Текст» Клима Шипенко.

Звание «Лучший телефильм или мини-сериал» разыграют «Годунов» Алексея Андрианова, «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова и «Шторм» Бориса Хлебникова.

За премию в номинацию «Лучший телевизионный сериал» поспорят «Домашний арест» Петра Буслова, «Ненастье» Сергея Урсуляка и «А.Л.Ж.И.Р.» Александра Касаткина.

В номинацию «Лучший неигровой фильм» попали «Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи» Галины Евтушенко, «Без срока давности. Открывая шкаф позора» Александра Звягинцева и «Оперение» Ильи Зернова.

Фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», попавший в номинацию «Оскара» станет главным претендентом на приз среди «Лучших анимационных фильмов». С ним за награду поспорят «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова и «Чик-чирик» Жанны Бекмамбетовой.

Номинацию «Лучшая режиссёрская работа» составили Кантемир Балагов («Дылда»), Алексей Сидоров (Т-34) и Клим Шипенко («Текст»).

Автора лучшего сценария будут выбирать из Бориса Акопова («Бык»), Максима Белозора («Одесса») и Алексея Сидорова («Т-34»).

Три претендентки на лучшую женскую роль в кино это — Стася Милославская («Бык»), Виктория Мирошниченко («Дылда») и Ирина Старшенбаум («Т-34»), на телевидении — Анна Уколова («Домашний арест»), Татьяна Лялина («Ненастье») и Анна Михалкова («Шторм»).

Приз за лучшую женская роль второго плана разыграют Мария Миронова («Громкая связь»), Евгения Брик и Ксения Раппопорт (обе — «Одесса»).

У мужчин может быть признан лучшим в кино Юрий Борисов («Бык»), и дважды Александр Петров за фильмы «Текст» и «Т-34». Лучшего на телевидении выберут из Павла Деревянко («Домашний арест»), Александра Петрова («Звоните ДиКаприо») и Александра Яценко («Ненастье»).

За роль второго плана у мужчин поборются Евгений Цыганов («Одесса»), Виктор Добронравов («Т-34») и Иван Янковский («Текст»).

Отдельная премия ждёт создателей лучшего зарубежного фильма, показавшего лучшие результаты в российском прокате. Номинантами названы «Зеленая книга», «Однажды в Голливуде» и «Король лев».

Победители станут известны 24 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кинокритик Александр Шпагин посчитал «Дылду» достаточно мрачной для «Оскара», но, по его словам, у картины режиссёра Кантемира Балагова есть все шансы на кинопремию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Шпагин рассказал, что на современном международном кинорынке особо ценятся мрачные фильмы. «Дылда» в этом отношении должна понравиться американским киноакадемикам.