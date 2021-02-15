Знаю не понаслышке: Безруков — о роли разведчика

https://static.news.ru/photo/40df4c3c-6fa0-11eb-8d45-96000091f725_660.jpgСергей Безруков в сериале «Оптимисты: Карибский сезон»Фото: Продюсерская компания Валерия Тодоровского
Сергей Безруков вновь сыграл разведчика в сериале «Оптимисты». Актёр признался, что беседовал с представителями этой профессии, чтобы лучше вжиться в роль.
У меня были пересечения с разведчиками на других проектах, поэтому об этой работе знаю не понаслышке, —сказал Безруков порталу Teleprogramma.pro.
При этом актёр признался, что не уверен, что смог бы сам работать разведчиком. При этом он намерен и дальше играть подобные роли.
Я вырос на кинофильмах про разведчиков. И надеюсь, что это не последняя моя роль представителя спецслужб. Я ещё мечтаю его сыграть. Надеюсь, что в моей биографии будут и другие разведчики, —отметил актёр.
Ранее режиссёр и продюсер Игорь Угольников рассказал, как идёт работа над съёмками его нового фильма «Учёности плоды». Главную роль в фильме играет актёр Сергей Безруков и, по мнению автора картины, она может стать лучшей в карьере артиста, писал NEWS.ru.