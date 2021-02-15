Знаю не понаслышке: Безруков — о роли разведчика

https://static.news.ru/photo/40df4c3c-6fa0-11eb-8d45-96000091f725_660.jpg Сергей Безруков в сериале «Оптимисты: Карибский сезон» Фото: Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Сергей Безруков вновь сыграл разведчика в сериале «Оптимисты». Актёр признался, что беседовал с представителями этой профессии, чтобы лучше вжиться в роль.

У меня были пересечения с разведчиками на других проектах, поэтому об этой работе знаю не понаслышке, — сказал Безруков порталу Teleprogramma.pro.

При этом актёр признался, что не уверен, что смог бы сам работать разведчиком. При этом он намерен и дальше играть подобные роли.

Я вырос на кинофильмах про разведчиков. И надеюсь, что это не последняя моя роль представителя спецслужб. Я ещё мечтаю его сыграть. Надеюсь, что в моей биографии будут и другие разведчики, — отметил актёр.

Ранее режиссёр и продюсер Игорь Угольников рассказал, как идёт работа над съёмками его нового фильма «Учёности плоды». Главную роль в фильме играет актёр Сергей Безруков и, по мнению автора картины, она может стать лучшей в карьере артиста, писал NEWS.ru.