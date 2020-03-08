https://static.news.ru/photo/2c5ffed2-60c4-11ea-ad84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/dpa

Американский актёр Кристиан Бэйл исполнит одну из главных ролей в новом фильме «Тор 4: Любовь и гром».

Голливудская актриса Тесса Томпсон обнародовала эту информацию, общаясь с журналистами по поводу своего возвращения к роли Валькирии в очередной серии супергеройской эпопеи.

Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика! — цитирует актрису Entertainment Tonight.

Бэйл известен своими ролями в лентах «Машинист», «Бэтмен: начало», «Американский психопат». Также он активно занимается общественной деятельностью.

Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Билли Портер заявил, что сыграет гендерно-нейтральную фею-крёстную в новом фильме о Золушке. Премьера картины запланирована на 2021 год.