https://static.news.ru/photo/5e539b7c-385d-11ea-b69d-fa163e074e61_660.jpg Кейт Бланшетт Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Австралийская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Смотр пройдёт в Италии в сентябре.

Решение о назначении Бланшетт главой жюри принимал совет директоров фестиваля во главе с Паоло Бараттой, прислушиваясь к рекомендациям художественного руководителя мероприятия Альберто Барберы.

Сама Бланшетт, принимая предложение возглавить жюри, назвала кинофестиваль в Венеции одним из самых атмосферных в мире.

Это большая честь и удовольствие быть председателем жюри этого года, — цитирует актрису Hollywood Reporter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кинорежиссёр Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского международного кинофестиваля.