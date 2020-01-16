Австралийская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Смотр пройдёт в Италии в сентябре.
Решение о назначении Бланшетт главой жюри принимал совет директоров фестиваля во главе с Паоло Бараттой, прислушиваясь к рекомендациям художественного руководителя мероприятия Альберто Барберы.
Сама Бланшетт, принимая предложение возглавить жюри, назвала кинофестиваль в Венеции одним из самых атмосферных в мире.
Это большая честь и удовольствие быть председателем жюри этого года, —
цитируетактрису Hollywood Reporter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кинорежиссёр Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского международного кинофестиваля.
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