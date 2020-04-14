Журналист Esquire показал список фильмов на карантин, который хранил 20 лет

https://static.news.ru/photo/6122309c-7e40-11ea-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Белый шквал» Фото: Hollywood Pictures

Американская версия журнала Esquire опубликовала список фильмов своего автора Райана Д’Агостино, в который вошли фильмы для просмотра во время карантина. Он составил его 20 лет назад.

Редактор рассказал , что когда-то снимал комнату в студии создателя игрушек в доме, напротив которого находился видеопрокат, специализировавшийся на авторских фильмах. В него ходили студенты престижных вузов и просто киноманы, и Д’Агостино стал обращаться к ним за рекомендациями.

Он составил довольно большой перечень картин, до некоторых из которых он по-прежнему не добрался. В него вошли, например, «Игорный дом» Дэвида Мэмета и «Белый шквал» Ридли Скотта. Журналист отметил, что ленты Вернера Херцога и Джона Сейлза привели его в восторг.

Д’Агостино рассказал, что листок с названиями картин долгие годы лежал в старом кошельке, но теперь, когда всем приходится сидеть в самоизоляции, он может вернуться к просмотру, поделившись перечнем с читателями.

Как писал NEWS.ru, журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл решила предложить сидящим на карантине людям картину «Война миров Z» немецко-швейцарского режиссёра Марка Форстера, чтобы зрители посмотрели что-нибудь кроме «Заражения» Стивена Содерберга и «Эпидемии» Вольфганга Петерсона, которые стали популярны на волне распространения COVID-19.