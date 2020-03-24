Российсикй журнал «Искусство кино» опубликовал в свободном доступе архив всех номеров, вышедших за 2019 год. Таким образом издание поддержало людей, находящихся на самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Выпуски из коллекции посвящены документальному кино, режиссёру Дзиге Вертову, «Дау», «Джокеру», фильмам Marvel, а также Берлинале, Каннам, Венеции, «Кинотавру»,
Чтобы поддержать всех наших читателей, кто ходил на наши показы и лекции, покупал журналы и книги, а сейчас решил остаться в режиме самоизоляции, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, компания «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».
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