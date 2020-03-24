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Британский актёр Патрик Стюарт, известный по роли профессора Икса из фильма «Люди Икс», зачитал отрывок из сонета 116 Уильяма Шекспира, опубликованного в 1609 году. Таким образом он решил поддержать тех, кто сидит в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

После того как видео вызвало положительную реакцию подписчиков, Стюарт решил продолжить. Когда я был ребёнком в 1940-х, моя мама нарезала мне фрукты (которых было немного), ставила их передо мной и...