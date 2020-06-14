Жижикин рассказал о работе вместе с Кейт Бланшетт

https://static.news.ru/photo/0ba665d4-ae1f-11ea-a510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»/kinopoisk.ru

Российский актёр Игорь Жижикин поделился воспоминаниями о съёмках в картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» американского режиссёра Стивена Спилберга вместе с такими звёздами, как Харрисон Форд и Кейт Бланшетт.

За время съёмок фильма Жижикин успел подружиться со всеми участниками процесса.

Однако особой главой в жизни Игоря стало знакомство именно с Кейт Бланшетт. По его словам, актриса всегда старалась его опекать: не разрешала пить газировку, заменяя её на свежевыжатый сок.

Как говорит сам Жижикин, со временем он перестал видеть в женщине просто партнёра по съёмкам и однажды после вечеринки даже признался ей в любви, пишет Teleprogramma.pro.

Как ранее писал NEWS.ru, читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино. Археолога из серии фильмов, созданных Стивеном Спилбергом, сыграл Харрисон Форд.