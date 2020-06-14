Жижикин рассказал о работе вместе с Кейт Бланшетт

Российский актёр Игорь Жижикин поделился воспоминаниями о съёмках в картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» американского режиссёра Стивена Спилберга вместе с такими звёздами, как Харрисон Форд и Кейт Бланшетт.
За время съёмок фильма Жижикин успел подружиться со всеми участниками процесса.
Однако особой главой в жизни Игоря стало знакомство именно с Кейт Бланшетт. По его словам, актриса всегда старалась его опекать: не разрешала пить газировку, заменяя её на свежевыжатый сок.
Как говорит сам Жижикин, со временем он перестал видеть в женщине просто партнёра по съёмкам и однажды после вечеринки даже признался ей в любви, пишет Teleprogramma.pro.
Как ранее писал NEWS.ru, читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино. Археолога из серии фильмов, созданных Стивеном Спилбергом, сыграл Харрисон Форд.
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