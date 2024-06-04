Жижикин рассказал, каким был подростком Актер Жижикин: плохо учился и хулиганил во дворе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Игорь Жижикин

Актер Игорь Жижикин рассказал Пятому каналу, что был трудным подростком, как и все. По его словам, он плохо учился и хулиганил во дворе.

Жижикин объяснил, что он был проблемным ребенком, но у него был строгий отец. Именно он старался держать актера в ежовых рукавицах, поэтому он не так сильно хулиганил.

Конечно, я думаю все были трудными подростками. Кто-то считает, раз он плохо учится — трудный подросток, раз он во дворе хулиганил — трудный подросток. У меня было и то, и то, но совсем в минимальных дозах, потому что у меня папа был очень строгий, и особо не забалуешь, — поделился актер.

Ранее Игорь Жижикин признался, что попробовал бы уйти в монастырь на какое-то время. Также он рассказал, что периодически отказывается от употребления алкоголя, но не смог бы отказаться от плотских утех. Жижикин добавил, что от алкоголя отказываться легко, если человек занят каким-либо делом. По его словам, «все зависит от головы».

До этого актер рассказал, что переименовал бы российскую полицию обратно в милицию. Он добавил, что «гордо звучит то, чем мы можем гордиться». По мнению Жижикина, если «полицейский выполнил свою работу так, что мы горды, то это звучит гордо, если милиционер — это тоже звучит гордо». Актер указал, что все зависит от человека.