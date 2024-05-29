Жижикин раскрыл, какое российское ведомство он хотел бы переименовать Актер Жижикин: переименовал бы полицию в милицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Жижикин

Актер Игорь Жижикин на красной дорожке премьеры комедии «Непослушники» рассказал, что переименовал бы российскую полицию обратно в милицию, передает корреспондент NEWS.ru. Так Жижикин ответил на соответствующий вопрос журналистов на фоне переименования ГИБДД в ГАИ.

Вы меня врасплох застали. Я бы полицию в милицию переименовал. Это из детства, мне привычней так. ГАИ мне очень нравится, и милиция мне нравится, — признался артист.

Он добавил, что «гордо звучит то, чем мы можем гордиться». По мнению Жижикина, если «полицейский выполнил свою работу так, что мы горды, то это звучит гордо, если милиционер — это тоже звучит гордо». Актер указал, что все зависит от человека.

Ранее актер российского и американского кино Жижикин рассказал NEWS.ru, что работа в кинематографе России существенно отличается правовыми гарантиями от США. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Он также заметил, что российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин.

Жижикин в настоящий момент гастролирует по России с антрепризой «Мастер и Маргарита». Также 58-летний артист активно продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним вышел сериал «Постучись в мою дверь в Москве» и ожидаются премьеры фильмов «Либидо», «Кореша», «Новый год в Березовке» и «Зять».

По словам артиста, его продолжают звать сниматься в Голливуде на небольшие роли, но в настоящий момент он не готов «сорваться и поехать туда».