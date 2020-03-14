Ольга Куриленко Ольга Куриленко Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актриса и модель Ольга Куриленко заболела новым типом коронавируса. По её словам, к пандемии следует относиться серьёзно.

Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы, — говорится в сообщении Куриленко, которое она разместила на своей странице в Instagram.

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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. Iâve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Ð¡Ð¸Ð¶Ñ Ð² Ð¸Ð·Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð¸ Ð´Ð¾Ð¼Ð° Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·Ð¾Ð¼ ÐÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑ. Ð£Ð¶Ðµ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¸ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÑ. Ð¢ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð¸ ÑÐ»Ð°Ð±Ð¾ÑÑÑ - Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð½ÑÐµ ÑÐ¸Ð¼Ð¿ÑÐ¾Ð¼Ñ. ÐÑÐ´ÑÑÐµ Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð¶Ð½Ñ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð¹ÑÐµ ÑÑÐ¾ Ð²Ð¾ Ð²ÑÐµÑÑÑÐ·! #coronavirus #ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑ

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Ранее NEWS.ru сообщал, что папа Римский Франциск произнёс молитву за спасение мира от коронавируса. Он помолился в римской церкви Санта-Мария-Маджоре перед иконой «Спасение народа римского». Затем Понтифик направился в Сан-Марчелло-аль-Корсо, где находится чудотворное распятие, которое выносили на улицы Рима во время чумы.

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