https://static.news.ru/photo/ac4a08ee-670a-11ea-8a18-fa163e074e61_660.jpg Ольга Куриленко Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актриса и модель Ольга Куриленко заболела новым типом коронавируса. По её словам, к пандемии следует относиться серьёзно.

Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы, — говорится в сообщении Куриленко, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что папа Римский Франциск произнёс молитву за спасение мира от коронавируса. Он помолился в римской церкви Санта-Мария-Маджоре перед иконой «Спасение народа римского». Затем Понтифик направился в Сан-Марчелло-аль-Корсо, где находится чудотворное распятие, которое выносили на улицы Рима во время чумы.