Жигунов оказался в эпицентре стихии в Крыму

https://static.news.ru/photo/656573d4-d0b6-11eb-bd54-96000091f725_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Жигунов оказался одним из тех, кто попал в разгар стихии в Крыму. Вместе с молодой женой Викторией 58-летний артист отдыхает в Гурзуфе, о чём Жигунов написал в Instagram.

Актёр решил сделать жене к дню рождения подарок в виде романтической поездки на юг, но всё, что пара успела сделать, — это побывать на горе Ай-Петри и отпраздновать торжество вкусным ужином. На следующий день грянули ливни, реки вышли из берегов, дома оказались затоплены, власти стали эвакуировать людей.

Актёр опубликовал видео разрушительной стихии.

Пошёл за хлебом и меня смыло, — подписал ролик Жигунов.

Поклонники посочувствовали артисту и его супруге, а также попавшим в беду людям. «Очень страшно на это смотреть. Очередные страдания для людей», «Сил и терпения людям», пишут в комментариях пользователи.

Жена актёра призвала туристов воздержать от поездок в Крым, по её словам, ещё неизвестно, когда удастся справиться с последствиями стихии. Виктория пожаловалась, что в доме, где они отдыхают, как и у большинства, нет света и воды. Но есть запасы продуктов и газ.

С нами всё хорошо. Мы в безопасности, у нас сухо, только Стёпка похож на мокрого чертёнка. Я очень верю, что никто не пострадал. Машины жалко, конечно. Но хоть бы люди были живы, — написала новоиспечённая супруга.

Как сообщалось ранее, мэр Ялты Янина Павленко рассказала, как обстоят дела в городе, который два дня заливал тропический ливень. На данный момент в курортном городе два дня безостановочно ведутся аварийно-восстановительные работы, написала глава города в Instagram.