Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Рейтинг самых популярных сериалов появился в Сети. Он был составлен на основе поисковых запросов пользователей с начала текущего года.

Среди комедий лидирующую позицию вновь занял ситком «Друзья», который завершился 15 лет назад. Лишь дважды за семь прошедших месяцев его смещали с первой строчки: в январе зрители предпочитали «Сексуальное воспитание»,...