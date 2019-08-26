Жерар Депардье Жерар Депардье Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Французский актёр Жерар Депардье сыграет генсека СССР Леонида Брежнева в фильме «Пражская весна».

Картина посвящена лидеру общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александру Дубчеку. Руководить съёмками будет хорватский режиссёр Лордан Зафранович.

Исполнитель главной роли пока не называется. По словам продюсеров, Дубчека может сыграть «широко известный в мире актёр», сообщает Frekvencе 1.

Ранее News.ru писал, что Депардье может сыграть писателя Льва Толстого в картине российского режиссёра Станислава Лебедева «Воронье гнездо».

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