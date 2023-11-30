Женщины Богомолова, теща Гузеева и Баба Мороз: что смотреть на неделе

Фото: Централ Партнершип

В кинотеатрах стартует бодрый боевик без слов «Немая ярость» и две новогодние комедии — «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым и «Баба Мороз и Тайна Нового года» с Юлией Александровой. На платформах покажут новый сериал «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым и драму «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Немая ярость»: бодрый боевик без слов под рождественскую атмосферу

Премьера: 30 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Арольд Торрес, Винни О’Брайэн, Еко Хамамура, Энтони Джульетти.

Зачем смотреть: боевик без слов с харизматичным героем в духе «Джона Уика».

По сюжету главный герой по имени Годлок отмечает канун Рождества в компании сына и жены. Внезапно рядом с их домом появляются машины двух враждующих банд. В перестрелке ребенок Годлока погибает, а он получает пулю в горло и теряет голос. Выйдя из больницы, мужчина решает отомстить виновным в смерти сына в канун следующего Рождества.

Режиссер картины Джон Ву полностью убрал из фильма диалоги. Из-за этого в фильме делается большой акцент на боевые сцены, визуал и музыку. «Немая ярость» во многом похожа на первую «Операцию по спасению» с Крисом Хэмсвортом и на все части «Джона Уика» с Киану Ривзом.

«Май, декабрь»: драма о запретной любви с Натали Портман и Джулианной Мур

Премьера: 30 ноября.

Где смотреть: Netflix.

В главных ролях: Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон.

Зачем смотреть: в основу ленты положена реальная история Мэри Кей Летурно, которую в 1997 году арестовали за изнасилование 13-летнего ученика Вилли Фуалау.

В фильме преподавательницу Грейси сыграла Джулианна Мур, а ученика Джо — Чарльз Мелтон. Их отношения стали поводом для сплетен и получили максимальную огласку в СМИ. Сюжет картины рассказывает не только скандальную предысторию, но и события двадцать лет спустя, когда Грэйси и Джо уже женаты и в Голливуде собираются снимать кино об их жизни. Актриса Элизабет в исполнении Натали Портман приезжает в загородный дом пары, чтобы получше узнать их историю. Однако визит только усугубляет разлад между супругами и приводит к непоправимым последствиям.

«Кеша должен умереть»: ироничное драмеди с Константином Богомоловым в роли бабника

Премьера: 1 декабря.

Где смотреть: KION.

В главных ролях: Константин Богомолов, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Юлия Снегирь, Василиса Перелыгина.

Зачем смотреть: новый сериал Константина Богомолова с ним же в главной роли о любовном четырехугольнике.

Главный герой — успешный и скучающий архитектор Иннокентий Мельников. У него есть жена Варя (Юлия Снигирь) и сын Юра, бывшая жена Юля (Юлия Александрова) и их общий сын Петя, а также боевая подруга и еще одна бывшая Лена (Александра Ребенок). Все они дружат домами, гуляют с собаками и ходят друг к другу в гости. А еще продолжают делить одного мужчину.

Но однажды Кеша встречает в Казани новую возлюбленную и перевозит ее в Москву. Брошенные женщины узнают о бесконечных изменах своего благоверного и решают устранить первопричину, то есть самого Кешу.

«Тёща»: комедия о войне Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова

Премьера: 30 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Никита Тарасов.

Зачем смотреть: новогодняя комедия с фирменной харизмой Ларисы Гузеевой.

Сюжет строится вокруг успешной и уважаемой женщины Ольги Николаевны. Она — глава семьи, начальник на работе, которая привыкла всех держать под контролем. Однако волей судьбы ее дочь приводит зятя, который нарушает порядок. Долгое противостояние приводит к тому, что в самый разгар праздника искры взаимных претензий разжигают пожар войны и семья оказывается на грани развода.

Лариса Гузеева призналась, что согласилась на роль не сразу: «К жанру комедии я равнодушна, поэтому сомневалась, стоит ли принимать предложение. Меня привлекло то, что мой персонаж раскрывается по-новому. Она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: „Я не дам тебе плохо сыграть!“ Я поверила и пошла с ним».

«Баба Мороз и Тайна Нового года»: городские приключения жены Деда Мороза

Премьера: 30 ноября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Виктор Бычков, Иван Стебунов.

Зачем смотреть: новогодняя комедия о чудесах и семейном счастье.

По сюжету у Деда Мороза есть жена — Баба Мороз. Она исполняет желания взрослых. Но они перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. «В Деда Мороза все верят, а про Бабу Мороз никто не знает», — говорит юная героиня фильма. Дочери главного персонажа, неудачливой актрисы, подрабатывающей накануне Нового года Снегурочкой, поверили в Бабу Мороз и попросили ее сделать их маму счастливой. Фильм не только разбудит веру в чудо, он напомнит о ценности семейных связей и взаимовыручки.

Читайте также:

Харламов и Гузеева помирились и снялись в «Теще»: фото с премьеры комедии

Собчак и Богомолов вдвоем вышли в свет: фото с показа «Кеша должен умереть»

Ксения Собчак: от светской львицы до оппозиционной журналистки