Жена Гуськова и дама в жутких розочках: 85 лет актрисе Светлане Немоляевой

18 апреля народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает 85-летний юбилей. Всесоюзная слава пришла к ней благодаря ролям в комедиях режиссёра Эльдара Рязанова «Служебный роман» (Ольга Рыжова «в жутких розочках»), «Гараж» (жена Гуськова) и других.

Светлана Немоляева уже 63 года является ведущей актрисой Московского академического театра имени Владимира Маяковского. На этой сцене она сыграла более 50 главных ролей, крайняя премьера с её участием состоялась в феврале 2021 года в спектакле «Как важно быть серьёзным» по произведению Оскара Уайльда (леди Брэкнелл).

Но наибольшую известность Немоляевой принесли работы в фильмах Эльдара Рязанова, которого актриса называет своим «крёстным отцом» в кино.

В 1960 году Светлана Немоляева вышла замуж за актёра Александра Лазарева (1938–2011), с которым прожила до самой смерти супруга. Их сын Александр Лазарев — младший — народный артист России, актёр театра «Ленком». Внучка Немоляевой Полина Лазарева также выбрала актёрскую профессию, с 2011 года она также служит в театре им. Маяковского.

В день юбилея актрисы на онлайн-платформе KION состоялась премьера мелодрамы Марии Шалаевой «Синдром жизни», где Немоляева исполнила главную роль — женщины, обнаружившей в вещах покойного мужа письмо, из которого она узнала о существовании у него второй семьи.

Фото Светланы Немоляевой из фильмов, с мужем и коллегами — в галерее NEWS.ru.