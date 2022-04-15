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Жена Гуськова и дама в жутких розочках: 85 лет актрисе Светлане Немоляевой
Кино

Жена Гуськова и дама в жутких розочках: 85 лет актрисе Светлане Немоляевой

00:30, 18 апреля 2022
Фото: kinopoisk.ru
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18 апреля народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает 85-летний юбилей. Всесоюзная слава пришла к ней благодаря ролям в комедиях режиссёра Эльдара Рязанова «Служебный роман» (Ольга Рыжова «в жутких розочках»), «Гараж» (жена Гуськова) и других.

Светлана Немоляева уже 63 года является ведущей актрисой Московского академического театра имени Владимира Маяковского. На этой сцене она сыграла более 50 главных ролей, крайняя премьера с её участием состоялась в феврале 2021 года в спектакле «Как важно быть серьёзным» по произведению Оскара Уайльда (леди Брэкнелл).

Но наибольшую известность Немоляевой принесли работы в фильмах Эльдара Рязанова, которого актриса называет своим «крёстным отцом» в кино.

В 1960 году Светлана Немоляева вышла замуж за актёра Александра Лазарева (1938–2011), с которым прожила до самой смерти супруга. Их сын Александр Лазарев — младший — народный артист России, актёр театра «Ленком». Внучка Немоляевой Полина Лазарева также выбрала актёрскую профессию, с 2011 года она также служит в театре им. Маяковского.

В день юбилея актрисы на онлайн-платформе KION состоялась премьера мелодрамы Марии Шалаевой «Синдром жизни», где Немоляева исполнила главную роль — женщины, обнаружившей в вещах покойного мужа письмо, из которого она узнала о существовании у него второй семьи.

Фото Светланы Немоляевой из фильмов, с мужем и коллегами — в галерее NEWS.ru.

Актриса Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл во время предпоказа премьерного спектакля «Как важно быть серьёзным» в театре имени Маяковского

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёры Александр Лазарев и Светлана Немоляева во время 10-й церемонии вручения премии «Кумир» за лучшие актёрские работы в области театра, кино и телевидения в «Форум Холле»

Александр Куров/ ИТАР-ТАСС

Актриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра им. В. Маяковского

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Светлана Немоляева в картине «Служебный роман»

kinopoisk.ru

Светлана Немоляева в картине Эльдара Рязанова «Гараж», 1979 год

kinopoisk.ru

Режиссёр Эльдар Рязанов и актриса Светлана Немоляева во время предъюбилейного вечера Эльдара Рязанова в Доме кино

Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС

Актёр Армен Джигарханян и актриса Светлана Немоляева

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Лазарев и Светлана Немоляева

kinopoisk.ru

Светлана Немоляева в спектакле «Плоды просвещения» в постановке Миндаугаса Карбаускиса

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева в спектакле «Цветочек улыбающийся», сентябрь 1999 года Москва. Россия

Natalya Loginova/Global Look Press

Андрей Мягков, Светлана Немоляева в картине Эльдара Рязанова «Гараж», 1979 год

Global Look Press

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