Жена Гая Ричи написала ему трогательное обращение Жена Гая Ричи поблагодарила мужа за 14 лет вместе

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Гай Ричи и Джеки Эйнсли

Жена режиссера Гая Ричи модель Джеки Эйнсли поблагодарила мужа за 14 лет вместе и опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) стихотворение «Любовь» Элизабет Барретт Браунинг. Она выложила селфи с пляжа и поблагодарила супруга за веселье, спокойствие и удовольствие.

Знала ли я тебя 14 секунд, 14 лет или 14 жизней? — задалась она вопросом.

Пара в браке с 2015 года, до этого они пять лет встречались. У них трое детей: 10-летняя Ривка, 11-летний Рафаэль и 8-летний Леви. Самой Эйнсли 42 года, режиссеру — 55 лет.

Его новый сериал, который вышел в 2024 году, — «Джентльмены». По мнению кинокритика Александра Шпагина, картина не будет пользоваться популярностью в России. По его словам, каждый новый фильм режиссера становится все хуже. При этом, считает эксперт, все лучше становятся российские сериалы, которые на фоне творчества Ричи выглядят куда привлекательнее.

Другой кинокритик Сергей Сычев назвал Гая Ричи «неровным режиссером». Несмотря на почти культовый статус для поклонников боевиков, в его карьере много неудач и проходного кино с серьезными звездами, считает он. По мнению кинокритика, первые эпизоды покажут, является ли это новым провалом Ричи или успешным продуктом.