Жена Деревянко подтвердила слухи о разводе с актёром

https://static.news.ru/photo/be2d0ce4-3b9b-11eb-b785-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мясищева Фото: instagram.com/sasha.bread

После того как на премьеру фильма «Серебряные коньки» звезда российского кино Павел Деревянко пришёл один, поползли слухи о том, что его брак с Дарьей Мясищевой под угрозой. На этот раз сплетни оказались правдой, и гражданская жена артиста рассказала, что их отношения закончились.

Да, мы разошлись, — заявила Мясищева в беседе с Peopletalk.

При этом ранее СМИ писали, что Деревянко на премьере сам рассказал коллегам, что его отношения с Дарьей завершились. У актёра есть две дочери. Старшей — Вере — 10 лет, а младшей — Александре — 6 лет.

Деревянко и Мясищева не регистрировали брак. Дарья — внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Она юрист по образованию, но предпочла заниматься бизнесом. Несколько лет назад открыла собственную пекарню. В 2019 году семья приобрела участок на Алтае и строила там дом.

Как сообщал NEWS.ru, юморист Евгений Петросян впервые поделился своими эмоциями по поводу развода с артисткой Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. По словам артиста, он не хотел «воевать» с бывшей супругой и не ожидал, что расставание вызовет такой большой скандал.