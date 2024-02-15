Жена Брюса Уиллиса растрогала подписчиков фото с тяжелобольным мужем Актриса Эмма Хеминг показала фото с мужем Брюсом Уиллисом в День влюбленных

Фото: Социальные сети

Эмма Хеминг-Уиллис с Брюсом Уиллисом

Модель и актриса Анна Хеминг-Уиллис выложила фотографию с больным деменцией супругом Брюсом Уиллисом. Совместный с актером снимок она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в честь Дня святого Валентина.

Любовь — прекрасная вещь. Желаю всем счастливого Дня святого Валентина, — подписала фотографию актриса.

На снимке пара позирует на фоне Ниагарского водопада. 45-летняя актриса одета в черную парку с мехом и коричневый шарф. На 68-летнем Уиллисе надет серый пуховик. Актер стоит, прижавшись к жене, и улыбается. Фотография стала одной из немногих, опубликованных после обнародования диагноза Брюса Уиллиса — актеру поставили деменцию.

Ранее сообщалось, что болезнь Уиллиса прогрессирует. Он больше не может читать и почти не разговаривает. Семья актера переживает, что прошедший Новый год может стать для него последним. Родные Уиллиса стараются его поддерживать и проводить как можно больше времени вместе. В марте 2022 года у 68-летней легенды боевиков диагностировали афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру.

До того актриса Деми Мур также опубликовала фото с бывшим супругом Брюсом Уиллисом. Вместе с ними на встрече была дочь Таллула, которая отмечала свое 30-летие. На опубликованном снимке именинница с улыбкой обнимает мать и отца на задней лужайке дома.