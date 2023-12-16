Желтый из «Слова пацана» обратился к зрителям: что он сказал о сливе серий Актер Максимов подверг критике тех, кто выложил в Сеть серии «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Исполнитель роли лидера банды «Дом быта» Желтого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов записал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение к зрителям. Он жестко раскритиковал тех, кто выложил в интернет финальные эпизоды ленты. Что сказал Желтый и чего ждать от восьмой серии — в материале NEWS.ru.

Кто совершил слив «Слова пацана» по мнению Желтого

Андрей Максимов в свойственной для «Слова пацана» манере назвал виновников слива серий «чушпанами». Он призвал всех фанатов сериала смотреть картину только на официальных платформах.

«Знаете, что слили серии какие-то чушпаны, седьмую и восьмую, в интернет, но вы их, конечно, там смотреть не будете. Вы будете смотреть официально на платформе Wink и Start. Там сейчас вышла седьмая серия, она вас ожидает уже», — сказал актер.

Что известно о восьмой серии «Слова пацана»

По словам Максимова, восьмую серию «Слова пацана» пересняли. Он утверждает, что она будет более яркой, красивой и динамичной, чем та, что утекла в Сеть.

«О дате ее выхода будет объявлено дополнительно. Вы ее тоже посмотрите официально, потому что вы не чушпаны, а нормальные пацаны», — обратился к фанатам Желтый.

Ажиотаж вокруг сериала не утихает уже несколько месяцев. Интерес к киноленте оказался настолько огромным, что за три дня до премьеры седьмой серии «Слова пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода. В ней был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах. Распространенное в интернете 50-минутное видео совпадает с тем, что увидели зрители в официальной версии. Изменена была только одна сцена, которая не повлияла на сюжетную линию и концепцию сериала.

Когда выйдет последняя серия «Слова пацана»

Режиссер и соавтор сценария сериала Жора Крыжовников сообщал, что в Сеть утекли абсолютно сырые материалы и в жутком качестве. Поэтому смотреть их не рекомендуется. Он также подтвердил, что последняя серия была переснята. Ее выход был запланирован на 21 декабря, однако теперь серия задержится.

«В связи со всеми этими доделками-переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже (мы дополнительно сообщим) чем в четверг следующей недели», — заявил Крыжовников.

На текущий момент информации о планируемой дате выхода нет. Авторы утверждали, что героев картины ждет «поучительный плохой финал».

Киножурналисты в России ранее обратились к кинозрителям с призывом не смотреть «сырой, незаконченный материал», чтобы не испортить себе впечатление от финала.

«Кто слил, тот чушпан», — в свою очередь заявлял актер Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса.

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