https://static.news.ru/photo/64fe8d3a-cd5d-11e9-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: danielebassoart/instagram

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку. Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме.

Высота памятника составляет четыре метра. На скульптуре также есть специальная табличка, в которой объясняется решение Бассо посвятить работу супергерою.

Мы чествуем Тони Старка как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за идеалы, в которые он верил, напоминая нам, что мы все — протагонисты нашего времени, что будущее человечества зависит от наших решений и что все мы должны быть героями, — говорится на табличке.

В середине июля News.ru сообщил, что Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего рассказала о фильмах и сериалах, которые составят четвёртую фазу киновселенной. События третьей фазы завершились в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».