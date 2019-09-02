Высота памятника составляет четыре метра. На скульптуре также есть специальная табличка, в которой объясняется решение Бассо посвятить работу супергерою.
Мы чествуем Тони Старка как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за идеалы, в которые он верил, напоминая нам, что мы все — протагонисты нашего времени, что будущее человечества зависит от наших решений и что все мы должны быть героями, — говорится на табличке.
В середине июля News.ru сообщил, что Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего рассказала о фильмах и сериалах, которые составят четвёртую фазу киновселенной. События третьей фазы завершились в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».