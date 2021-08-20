Железного человека в Marvel заменит темнокожая супергероиня

Актёра Роберта Дауни-младшего, игравшего в киновселенной Marvel железного человека, заменят темнокожей супергероиней. Нового персонажа по имени Рири Уильямс будет играть в кино актриса Доминик Торн, передаёт Comic Book.

Кинодебют новой героини состоится в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда», рассказал глава Marvel Кевин Файги. Кинолента должна выйти 7 июля 2022 года.

Таким образом, темнокожая девушка заменит Тони Старка.

Рири Уильямс появилась в комиксах в 2016 году. Это 15-летняя студентка Массачусетского технологического института, которая собрала свою версию брони Железного человека. Ей будет посвящен отдельный сериал Disney+ «Железное сердце». Его дата выхода пока неизвестна. Роль супергероини досталась Доминик Торн. Позже ей будет посвящен отдельный сериал на платформе Disney+.

Ранее сообщалось, что официальный YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер блокбастера «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях. Финальный трейлер картины объясняет, почему новые герои Marvel не присоединились к команде Мстителей в их борьбе со злодеем Таносом, по щелчку уничтожившим половину населения Земли.