Железная «Жанна»: чем фильм с Мироновым и Раппопорт похож на всю Россию 17 ноября в широкий прокат выходит социальная драма «Жанна» с Ксенией Раппопорт в главной роли

Фото: «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

Кадр из фильма «Жанна»

В центре сюжета фильма «Жанна» — 50-летняя предпринимательница, привыкшая управлять не только капиталами, но и людьми. Она из тех, о которых говорят self-made. Но это не духоподъемная история про торжество феминизма, как может показаться при беглом рассмотрении. Режиссер картины Кирилл Статский настаивает: фильм не просто про сильную и жестокую женщину — «он про всю страну».

Кинематографичная «Жанна» выросла из одноименного спектакля по пьесе Ярославы Пулинович, который около восьми лет с успехом шел в Театре Наций. Главную роль играла Ингеборга Дапкунайте, а ее сценического любовника — Александр Новин. Он остался в той же роли и в фильме. Но вот актрису пришлось заменить. Планировалось, что снимать одноименное кино будет худрук Театра Наций Евгений Миронов. Однако место режиссера занял Константин Статский, известный по таким крупным сериальным проектам, как «Мажор» с Павлом Прилучным и «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте. Центральную роль Жанны исполнила Ксения Раппопорт.

По словам Статского, он дважды смотрел спектакль и каждый раз удивлялся разной реакции зрителя. Когда проект решили переносить со сцены на экран, режиссер поставил себе задачу не давать аудитории готовых ответов.

Меня порадовало, что фильм вызвал споры, обмен мнениями. Мне как режиссеру всегда интересно подобрать ключ к массовому зрителю в том смысле, чтобы это затронуло и условно человека с периферии, и человека с Патриков, и работающего на земле, и какого-нибудь ученого-филолога. И мне кажется, «Жанна» — это очень благодарный материал, — говорил Статский на закрытом показе картины.

История Жанны начинается с возвращения женщины в ее комфортабельную квартиру с модным интерьером. Помимо домработницы Нины (Наталья Гриншпун), там ее ждет молодой любовник Андрей (Александр Новин). Однако вместо теплого утра на шелковых простынях она получает ушат ледяной воды: партнер сообщает ей, что скоро станет отцом. Жанна не устраивает сцен, не задает лишних вопросов. Она молча доедает свой завтрак, а после делает жизнь Андрея и его беременной девушки почти невыносимой.

Когда-то Жанна помогла ему получить высокую должность, шикарную квартиру, дорогую машину, а теперь, оскорбленная поступком молодого любовника, она лишает его любой возможности устроиться на хорошо оплачиваемую работу, блокирует все счета и опускает на тот уровень, с которого когда-то подняла.

Однако это не история обиженной женщины, живущей местью к бывшему возлюбленному. Всё гораздо сложнее.

Сначала зрителя знакомят со взрослой Жанной, у которой в подчинении не одна сотня людей и которая привыкла решать все конфликты лично и радикально. Она и забастовку дальнобойщиков остановит, и производственный процесс лично наладит. Всю профессиональную и личную жизнь Жанна следует совету матери, который та дала ей в детстве. «Никогда ничего ни от кого не жди. Даже от меня», — говорит мама маленькой Жанне, когда отец семейства, собрав чемоданы, уходит из дома по заснеженной деревенской дороге.

Жанна хорошо усвоила урок: отбивалась в одиночку от стаи бездомных бешеных собак, торговала на рынке в 1990-е, подкупала нечистых на руку милиционеров и не сдавала крышующих ее братков. По замыслу режиссера в становлении главной героини отразилась судьба всей страны, поэтому каждый эпизод картины имеет метафорическое значение.

Наша героиня всю жизнь доказывает миру и себе в первую очередь, что она достойна лучшей жизни, любви. Но увлекшись этой борьбой, она теряет человеческие качества, становится жестокой. И вот тогда возникает вопрос — стоят ли эти усилия такой большой цены или нет? — размышлял после показа Евгений Миронов.

Художественный руководитель Театра Наций исполнил в картине эпизодическую роль давнего друга главной героини Виталия Краснова, который обладает могущественными связями и способен решить любой вопрос. Миронову сделали сложный грим, прибавив не один десяток килограммов. Но фирменная мимика все же выдает народного артиста. Этот эпизод, по сути, единственный, в котором главная героиня чувствует себя счастливой и расслабленной. Со старым другом ей не надо притворяться или держать стальное лицо главы компании.

Однако отеческие эмоции Краснова в адрес своей трехлетней дочери, усиленные распитой водкой, больно бьют по одиночеству Жанны.

Мы совместно с ним разрабатывали образ силовика — жестокого, властного и в то же время сентиментально обожающего свою семью. Для Миронова эта роль «на сопротивление», приходилось делать сложный пластический грим. Моей задачей было, чтобы ни один эпизод вхолостую не прошел, и эпизод с Евгением Витальевичем — это вообще картина внутри картины, — говорит Статский.

В просторной роскошной квартире Жанны нет жизни. Она такая же холодная и пустая, как сама героиня. Создатели намеренно усиливают этот эффект серо-голубой цветовой гаммой и драматичной музыкой. Однако приписывать Жанну к однозначно отрицательным героям не стоит. В течение всего фильма она жертвенно пытается спасти умирающую мать, пьющего отца, сводного брата, да и сотрудников своей компании тоже. Вот только помощь люди расценивают как слабость. И вместо благодарности за оплаченные похороны или сохраненное рабочее место Жанна слышит короткое «сука», брошенное в спину.

Фото: «Студия ТРЕТИЙ РИМ» Кадр из фильма «Жанна»

Фильм строится исключительно на сложном драматичном сценарии и блестящих актерских работах. В картине нет проходных ролей. Даже если персонаж появляется в кадре всего на несколько минут, это оправданно. Каждая реплика добавляет необходимый штрих в портрет героини и эпохи, а каждый молчаливый взгляд заставляет зрителя спрашивать себя: «А как я бы поступил в этой ситуации?».

Команда Статского не маскирует прорехи кинематографичными приемами. В фильме нет взрывов, криков или визуально шокирующих кадров. Повествование абсолютно прозрачно, как на сцене, где нельзя переснять дубль или отрезать лишнее на монтаже. И пока каждый решает для себя, как ему относиться к становлению железной леди, картина ошарашивает финалом.

В последние минуты фильма зрителю придется ответить себе еще на один вопрос, перед которым его ставят создатели. Но если ответы на него могут быть разными, то в оценке картины вряд ли будут большие расхождения: «Жанна» — это прекрасный пример интеллектуального кино с редкими по нынешним временам актерскими удачами.