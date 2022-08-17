«Ждем аншлаг!»: школьник из Ростова стал самым молодым кинорежиссером В Москве покажут фильм о Екатерине Великой, снятый 13-летним режиссером из Ростова-на-Дону

Фото: kinopoisk.ru

На съемках фильма «Екатерина II: Закат Великой»

23 августа в Москве состоится первый показ 30-минутной исторической драмы «Екатерина II: Закат Великой», которую снял 13-летний житель Ростова-на-Дону Андрей Арчаков, пишет «КП-Ростов-на-Дону». Картина уже получила 17 наград на международных кинофестивалях.

Как рассказал отец подростка, с 11 лет его сын озвучивал героев фильмов и мультфильмов на студиях дубляжа и выступал в качестве чтеца. Впоследствии он был настолько впечатлен биографией Екатерины II, что решил снять целую картину о ее жизни. Для этого он выступил на одном из местных телеканалов, который устраивал «битву талантов»: люди из разных городов рассказывали о своей мечте, чтобы получить на ее воплощение миллион рублей. Идея подростка так понравилась бывшему в жюри владельцу крупного бизнеса, что он подарил эти деньги мальчику, не дожидаясь окончания шоу.

На работу над картиной о последних годах жизни императрицы и ее размышлениях о престолонаследии ушло больше года. В ней приняли участие заслуженная артистка России Ольга Лебедева («Анкор, еще Анкор!», «Гуляй, Вася!») и актер сериала «Бригада» Николай Лещуков. Снимали картину на территории столичного музея-усадьбы «Кусково».

На кинопремьере ожидается аншлаг! За семь дней до показа раскуплены все билеты, забронированы все места! Это что-то невероятное! – заявил режиссер.

Ранее в Санкт-Петербурге начались съёмки 12-серийной исторической драмы про Екатерину Вторую «Великая. Фильм второй». Картину также снимают в особняках и парках Ленинградской области и на корабле «Полтава». Режиссёр сериала — Сергей Гинзбург, главную роль исполнила Елизавета Боярская.