Зендея получила вторую в карьере «Эмми» за роль в «Эйфории»

Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Американская актриса Зендея

Американская актриса Зендея получила вторую в карьере «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале», трансляция церемонии велась на телеканале NBC. Селебрити была удостоена награды за роль Ру Беннетт в сериале «Эйфория».

Номинации в этой категории удостоились также Джоди Комер и Сара О («Убивая Еву»), Лора Линни («Озарк»), Мелани Лински («Шершни») и Риз Уизерспун («Утреннее шоу»).

Награды за лучшую женскую роль в мини-сериале удостоилась Аманда Сейфрид («Выбывшая»), а лидером в категории «Лучшая женская роль второго плана» стала Дженнифер Кулидж (мини-сериал «Белый лотос»). «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт за сериал «Хитрости».

«Эмми» вручается Академией телевизионных искусств и наук ежегодно. Она считается одной из самых престижных наград. Победителям вручают золотую статуэтку в виде женщины с крыльями, которая держит в руках символический атом, олицетворяющий единство науки и искусства. 74-я по счету церемония награждения прошла в стенах Microsoft Theatre в центре Лос-Анджелеса.

Ранее стали известны победители 79-го Венецианского кинофестиваля. Жюри во главе с актрисой Джулианной Мур отдало «Золотого льва» документальной картине «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас.