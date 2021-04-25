«Земля кочевников» получила «Оскара» как лучший фильм года

Лучший фильм года назван на церемонии вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе. Это «Земля Кочевников» Хлои Чжао, которая уже получила статуэтку как лучший режиссёр, трансляцию церемонии награждения ведёт телеканал ABC.
Сценарий 93-й церемонии писал режиссёр Стивен Содерберг, который внёс в него серьёзные изменения. Лучший фильм был
Объявила победителя в этой номинации актриса Рита Морено. Она входит в список 16 человек в истории, которые стали обладателями всех главных премий в шоу-бизнесе.
В числе наград «Земли кочевников» уже есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премия зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто, премия BAFTA, «Готэм», «Независимый дух» и «Золотой глобус». Лента повествует о современной кочевнице Фрэн. И практически все снимавшиеся в фильме — самые настоящие кочевники.
Как сообщалось ранее, мультфильм «Душа» получил кинопремию «Оскар» как лучший полнометражный мультфильм. Он снят диснеевской студией Pixar.