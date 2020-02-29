https://static.news.ru/photo/bf199a42-5ae5-11ea-9959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Atlas Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссер Джеймс Ганн сообщил о завершении съёмок фильма «Отряд самоубийц» и поблагодарил свою команду и актёров.

Спасибо всем причастным от всех департаментов, я от всей души благодарен вам. Именно из-за вас я снимаю кино, — написал Ганн в своём Instagram.

Он также отметил, что съёмки были сложным периодом в его жизни и в то же время самым насыщенным из всех. За две недели до старта у режиссёра умер отец, а за две недели до их окончания — его любимая собака, пишет DTF.

Информации о сюжете нового фильма «Отряд самоубийц» немного. Известно, что картина будет переосмыслением, а не продолжением первой. Также в сиквеле появятся персонажи как из оригинального фильма, так и совершенно новые герои. Роли в картине исполнят Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Идрис Эльба («Лютер»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Натан Филлион («Касл»), рестлер Джон Сина и брат режиссёра Шон Ганн. Из «старой гвардии» в «Отряд» вернутся Марго Робби («Однажды в... Голливуде»), Виола Дэвис («Вдовы»), Юэль Киннаман («Робокоп») и Джай Кортни («Терминатор: Генезис»), писал NEWS.ru.

Новый «Отряд самоубийц» выйдет в широкий прокат 5 августа 2021 года.