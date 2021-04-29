«Засранка» Андрея Хуцуляка получила главный приз 43-го ММКФ

https://static.news.ru/photo/b97df5bc-a91b-11eb-83dd-96000091f725_660.jpgКадр из фильма «Засранка»Фото: DaKINO Production
Картина «Засранка» румынского режиссёра Андрея Хуцуляка получила главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия». Об этом сообщает ТАСС.
Фильм повествует о травле в социальных сетях. Режиссёр Андрей Хуцуляк лично получил награду, он поблагодарил отборщиков, которые взяли его картину в конкурсную программу, и жюри — за решение о главном призе.
Мне кажется, что маленький кусочек награды должен отправиться всем кинематографистам, представленным в программе этого года: мы прошли огромный путь и справились, — сказал Хуцуляк.
На создание картины режиссёра натолкнула история о первом громком случае онлайн-буллинга, произошедшая в 2005 году. Тогда хозяйка собаки, сходившей в туалет прямо в метро Сеула, отказалась убирать за животным. Инцидент был зафиксирован видеокамерой и стал причиной громкого скандала в Интернете.
Ранее на Московском международном кинофестивале (ММКФ) отреагировали на отмену показа короткометражной драмы о геях «Фанаты». Худрук российских программ форума Ирина Павлова отметила, что данное решение по поводу ленты Севы Галкина она приняла лично. При этом она подчеркнула, что не обязана объяснять его.
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