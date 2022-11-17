Защита попросила оправдать владельца клуба, избившего Прилучного

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Павел Прилучный

Защита владельца ночного клуба Владимира Семенова, избившего актера Павла Прилучного в Калининграде в 2020 году, просит оправдать его. Адвокаты считают, что Семенов нанес Прилучному только один удар в целях самообороны, за что и должен нести ответственность, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

Защита [на заседании суда] полагала, что оценка действий подсудимого неверна. И он должен отвечать только за один удар, нанесенный в условиях необходимой обороны. Просили вынести оправдательный приговор, — цитирует агентство своего собеседника.

Прокурор потребовал для подсудимого три года лишения свободы в колонии общего режима за умышленное причинение вреда здоровью. Обвинение ужесточило статью по уголовному делу, возбужденному по факту избиения российского актера Павла Прилучного, переквалифицировав ее на 111 УК РФ, по которой предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Происшествие случилось в ноябре 2020 года в спортивном зале одного из калининградских ночных клубов. По версии следствия, владелец клуба Семенов нанес Прилучному, который прилетел из Москвы для съемок в фильме, несколько ударов.

Сам Прилучный в суде заявил, что был трезв, причин нападения не знает, ударов ему было нанесено порядка 10, в результате чего актер получил четыре перелома черепа и потом долго лечился. Прилучный также заявил несколько исков о компенсации морального и материального ущерба и потребовал возместить затраты на адвоката.

Ранее Павел Прилучный, который является потерпевшим по уголовному делу об избиении в ночном клубе Калининграда в 2020 году, заявил на заседании суда, что во время инцидента был трезв, а также не знает причины нападения на него. Он добавил, что никаких конфликтов с обвиняемым у него не было, поэтому он не знает, в чем заключалась причина нападения.