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Проживающая в Лондоне актриса и модель Ольга Куриленко рассказала подписчикам в Instagram о состоянии своего здоровья. Некоторое время назад «девушка Джеймса Бонда» сдала анализ на наличие коронавируса в организме, результат которого оказался положительным.

Куриленко сообщила, что у неё прошла температура, ей стало лучше. При болях актриса пила парацетамол. По словам модели, врачи не прописали ей какого-то лечения. Для поддержки иммунитета она принимает витамины. Куриленко подчеркнула, что они не лечат COVID-19, а лишь могут помочь иммунной системе бороться с инфекцией и вирусами.

Всем, кто болеет, хорошего выздоровления, — написала актриса в посте.

Комментарий под фотографиями оставила её коллега по актёрскому цеху Мила Йовович.

Если кто-то сможет дать этому вирусу под зад, так это ты! — отметила Мила.

Куриленко лечится от коронавируса, самоизолировавшись дома, и призывает людей относиться к пандемии серьёзно, писал NEWS.ru.