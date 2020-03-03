https://static.news.ru/photo/1314fc06-5d14-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда компания Apple предоставляет для съёмок в фильме свою продукцию, в частности iPhone, зрители легко могут догадаться, кто в фильме «плохой» — скорее всего, у него единственного будет другой телефон, пишет El Mundo.

В частности, с подобными трудностями столкнулся Райан Джонсон, режиссёр нового детектива «Достать ножи». Отрицательный персонаж, согласно требованиям Apple, не мог пользоваться iPhone, что грозило разрушить всю интригу.

Как сообщал NEWS.ru ранее, фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение. О том, что сиквел комедийного детектива точно будет запущен в производство, рассказал генеральный директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер во время переговоров с инвесторами.