Замена «Игры престолов»: критики оценили сериал «Тень и кость»

https://static.news.ru/photo/d2bbe570-a411-11eb-9549-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Первые отзывы критиков на сериал Netflix «Тень и кость» появились в Сети. Многие считают, что новая фэнтези-история не уступает «Игре престолов» и может стать заменой успешного проекта.

Оценки шоу, основанного на романах писательницы Ли Бардуго, оказались высокими: на сайте-агрегаторе Metacritic по сбору рецензий оно набрало 70 баллов и 100 возможных.

На платформе Rotten Tomatoes сериал оценили ещё лучше — 94% «свежести» (на этом сайте фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60% и больше).

Авторы новинки считают, что удачный старт сериала связан с детализацией, качественными спецэффектами и талантливыми актёрами. Особенно они отметили игру Джесси Мей Ли, исполнившей роль главной героини Алины Старковой.

Шоураннерам удалось создать новый фэнтези-мир, который получился одновременно сложным, насыщенным и очень весёлым, — отметила YouTube-блогер Steph Cozza.

В свою очередь писательница и критик Variety Каролайн Фрамке назвала блистательную игру Джесси Мей Ли движущей силой шоу.

Ей удалось создать неотразимый образ, который держит на себе весь сериал. Героиня в её исполнении получилась умной, решительной, а также эмоциональной и упрямой, — написала она.

По мнению Николы Остин, в сериале нет определённых элементов фэнтези, однако это компенсируется масштабом и привлекательными персонажами.

Бен Трэвис из Empire сравнил «Тень и кость» с «Игрой престолов» и «Голодными играми». Он заметил схожие сюжетные приёмы, например, конфликт главной героини с подругой из-за «лихого, ненадёжного» незнакомца и наличие «королевства предателей».

Также критики считают , что новое шоу может заменить «Игру престолов» благодаря интересным сюжетным линиям и политическим интригам.

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