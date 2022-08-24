Заливная рыба по-американски: чем удивит ремейк «Ирония судьбы в Голливуде» 8 сентября в российском прокате стартует американский вариант комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

8 сентября (на день раньше, чем в США) в российский прокат выйдет фильм «Ирония судьбы в Голливуде» по мотивам знаменитого советского хита Эльдара Рязанова про Женю, Надю, Ипполита, баню и заливную рыбу. Всё время съемок не утихают разговоры о том, что режиссер «Бабушки легкого поведения» и всех частей «Любви в большом городе» Марюс Вайсберг «испортил» классическую историю, любимую не одним поколением зрителей. За две недели до премьеры Вайсберг решил лично рассказать о нашумевшем проекте. Он рассказал, что увидят зрители и почему он взялся снимать ремейк сценария Эмиля Брагинского.

Кто и зачем снял голливудский ремейк «Иронии судьбы»?

17 августа в Сети появился первый англоязычный трейлер ремейка «Иронии судьбы», которая в оригинале получила название About Fate. Двухминутный ролик сразу вызвал бурю негодования российских зрителей. Еще не вышедшую на экраны ленту окрестили «голливудским проходняком», «самым лучшим хоррором года», а кто-то предположил, что «даже индийская версия „Иронии судьбы“ лучше американской».

Фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Спустя несколько дней диванных баталий режиссер ремейка Марюс Вайсберг решил успокоить будущих зрителей. По словам режиссера, советская классика превратилась в самостоятельную романтическую комедию в духе «Мальчишника в Вегасе» и почти не имеет сходства с оригиналом.

Очень хочется, чтобы молодежь не ассоциировала его со старым советским фильмом, поэтому мы переделали изначальный трейлер и постер для российского рынка, — сказал Вайсберг Telegram-каналу «Бюллетень кинопрокатчика».

Марюс уверен, что «концептуально фильм вышел мягкой и романтической версией „Мальчишника в Вегасе“. Только никакой пошлости там не будет».

Режиссер признался: впервые о голливудском ремейке «Иронии судьбы» он задумался 15 лет назад, когда уже жил и работал в Лос-Анджелесе.

Я заметил, что в Америке полно одинаковых зданий, названий улиц, планировок домов. Эти виды навели меня на мысли, что Америка в каком-то смысле превращается в Советский Союз. Может, это и перебор. Но определенный резон в этом сравнении и правда есть. Потому что квартиры обставлены из одних магазинов и выглядят одинаково. Большинство людей живут в одних и тех же интерьерах, — объясняет Марюс.

Он рассказал об этом сходстве голливудским продюсерам, и те «загорелись» идеей. Еще 10 лет назад Вайсберг сам написал синопсис и продал его кинокомпании Paramount, «но всё застопорилось из-за большого количества висевших на материале продюсеров».

Несколько лет ушло на поиски сценариста и решение вопросов с авторскими правами на пьесу. Изначально Вайсберг хотел пригласить в проект голливудскую актрису Милу Кунис. Марюс надеялся, что русские корни актрисы благотворно скажутся на картине, но звезда отказалась.

Тогда иностранный вариант Нади Шевелёвой предложили сыграть звезде «Американской истории ужасов» и племяннице Джулии Робертс Эмме. А роль заокеанского Жени Лукашина досталась актеру Томасу Манну, наиболее известному по роли в молодежной комедии «Проект Х: Дорвались».

Она (Эмма Робертс. — NEWS.ru) идеально совпала с материалом. Проработав с ней на площадке месяц, я могу это сказать с уверенностью. Также я очень доволен Томасом Манном, он очень близок по харизме к Мягкову. Он очаровательный, при этом со своей энергетикой, немного профессор, — добавил Вайсберг.

Сам Вайсберг доволен фильмом. По его словам, картина получилась отличной и ее хотела купить не одна крупная компания — от Netflix до Paramount, но MGM сделали самое финансово выгодное предложение.

Там и завязка, и эмоциональное развитие, и кульминация. Всё в лучших традициях фильмов с Мег Райан. В Америке сейчас делается мало таких фильмов, — считает Марюс.

Фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Что известно о сюжете «Иронии судьбы в Голливуде»?

В голливудской версии «Иронии судьбы» сюжет снова разворачивается накануне 31 декабря. Новые Надя (Эмма Робертс) и Женя (Томас Манн) готовятся встречать Новый год в компании своих вторых половинок. Однако Марго (героиню Робертс) бросает парень перед свадьбой ее сестры, а девушка Гриффина (голливудский вариант Лукашина) отказывается становиться его женой.

Тогда Гриффин вместе с русским другом Сэмом идет в баню, где приятели изрядно напиваются, после чего отправляют Гриффина домой на такси по адресу: Мейпл-драйв, 15. Оказывается, как в СССР было несколько улиц Строителей, так и в Америке — несколько Мейпл-драйв. Наутро героиня Эммы Робертс обнаруживает в кровати обнаженного мужчину, который случайно перепутал дома. Они знакомятся, начинают общаться, и Гриффин даже соглашается составить пару Марго на будущем семейном празднике.

В голливудском ремейке не будет заливной рыбы и песен под гитару. Да и выходит картина не под Новый год, а в сентябре. Остается лишь общая завязка и романтическая концепция.

«Ирония судьбы в Голливуде» — уже не первая попытка освежить всем знакомую историю. В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял продолжение оригинального фильма с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Елизаветой Боярской. Однако публика его совсем не приняла.

А через восемь лет уже индийская кинематографистка Радхика Рао предприняла попытку создать свою версию. Картина получила название «Я люблю Новый год» и практически полностью повторила сюжет фильма 1976 года. Но индийские Женя и Надя также оставили равнодушными как зарубежных, так и российских зрителей.