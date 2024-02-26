«Заинтересует всех женщин»: кинокритик объяснил феномен «Бриджит Джонс» Критик Шнейдеров: универсальная история «Бриджит Джонс» заинтересует всех женщин

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Фильм «Бриджит Джонс» заинтересует всех женщин в мире, потому что это универсальная история, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он сравнил повествование картины с сюжетом о Золушке, которая в итоге находит своего принца.

Много лет назад в Лос-Анджелесе я брал интервью у режиссера фильма «Целый дикий мир». Тогда он рассказал мне о том, что в его картине главную роль играет девочка, которая до этого снялась во второсортных боевиках, но у нее очень большое будущее. Звали ту юную актрису Рене Зеллвегер, — вспомнил кинокритик.

По его словам, актриса прославилась в дальнейшем своей ролью журналистки Бриджит Джонс. Шнейдеров отметил, что актриса невероятно обаятельная и общительная, у нее нет звездной болезни и она умеет излагать свои мысли.

Поэтому фильм о приключениях англичанки смотрят во всем мире. Самое главное, что Бриджит Джонс — это универсальная история, которая заинтересует всех женщин мира, независимо от их возраста, комплекции и национальности. Это фактически история Золушки, которая находит своего принца, — считает эксперт.

Ранее британские СМИ сообщили, что съемки нового фильма о Бриджит Джонс начнутся в мае 2024 года. Двукратная лауреатка «Оскара» Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет героиню, придуманную писательницей Хелен Филдинг. Предположительно, в картине также снимутся Хью Грант и Колин Ферт, игравшие ее возлюбленных в предыдущих фильмах.

Прошлым летом Рене Зеллвегер объявила о помолвке и скорой свадьбе с бойфрендом, британским телеведущим Энтом Энстедом. 54-летняя на тот момент актриса встречалась с возлюбленным два года. По словам близких к Зеллвегер людей, она пытается избавиться от давнего стереотипа «не везет в любви» и намерена создать прочный брак.