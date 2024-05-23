За что будут ругать «Майор Гром: Игра»: рецензия на новый фильм

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

23 мая на большие экраны вышел новый фильм о приключениях питерского полицейского «Майор Гром: Игра». Российская франшиза о супергерое без сверхспособностей, созданная трудами Bubble Studios и «Плюс Студии», радует зрителей красочным экшеном и неожиданными поворотами. Почему фильм обязателен к просмотру и за что его будут ругать — в материале NEWS.ru.

О чем новая часть «Майора Грома»

«Игра» расскажет о событиях через год после поимки преступника Чумного Доктора (Сергей Горошко) майором полиции Игорем Громом (Тихон Жизневский). Злодей Сергей Разумовский, скрывающийся под маской, оказался в психиатрической клинике, а Гром стал народным героем. Жители Санкт-Петербурга копируют его стиль в одежде, делают с ним селфи и даже возводят памятник своему супергерою.

Однако сам полицейский скорее страдает от нового статуса. Он привык ловить преступников вместе с напарником Дмитрием Дубининым (Александр Сетейкин), а не раздавать интервью. Поэтому за имиджем Грома теперь следит его девушка, журналистка Юлия Пчёлкина (Любовь Аксёнова). Она бросает расследовательскую деятельность, чтобы помочь майору наладить связь с фанатами.

Когда жизнь в городе внезапно наладилась, полиция потеряла бдительность. Возложив спокойствие города на Громовы плечи, они не заметили, как из Москвы к ним прибыла чиновница Мария Архипова (Ольга Сутулова). Женщина намерена провести реструктуризацию и цифровизацию органов правопорядка, а именно заменить живых полицейских на дронов, которые в промышленных масштабах готов предоставить зловещий капиталист Август ван дер Хольт (Матвей Лыков).

Параллельно неуловимый подрывник Призрак устраивает в городе серию взрывов с целью дискредитировать Игоря Грома. Он предлагает полицейскому сыграть в игру, в которой нет положительного исхода.

Почему нового «Грома» трудно ругать

Первыми зрителями фильма стали журналисты и гости 46-го Московского международного кинофестиваля. Перед показом на сцену вышли создатели картины. Они долго и эмоционально рассказывали о проделанной работе, благодарили фанатов и искренне радовались возможности показать свое творение собравшимся.

В итоге картина оставила двойственное впечатление. С одной стороны, фильм трудно ругать, потому что чувствуется, сколько труда, любви и сил вложили создатели. А с другой, нельзя замалчивать проблемы новой серии «Майора Грома». Но обо всем по порядку.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Какие минусы запутают зрителя

Фильм открывается задорной сценой в тюрьме, где напарники Гром и Дубинин смекалкой и кулаками обезвреживают взбунтовавшуюся толпу уголовников во главе с лысым бугаем (Евгений Чебатков). Режиссер Олег Трофим («Лёд») отлично выстраивает динамику фильма и держит темп до самого финала не хуже, чем в фильмах Marvel.

При этом чувствуется, что именно супергеройские фильмы студии Marvel оказали сильнейшее влияние на создателей. Как и в перезапуске «Человека-паука», «Мстителях» и других лентах из этой вселенной, в новом «Майоре Громе» сразу несколько злодеев. По задумке создателей, это решение должно повысить вовлеченность. Но на деле вызывает только недоумение.

Обилие отрицательных героев путает зрителя. Авторы не успевают в должной степени рассказать о мотивах каждого. Они только коротко резюмируют, почему очередной псих решает сначала навредить Грому, а затем захватить мир. Возможно, такая концентрация злодеев нужна, чтобы держать в неведении до самого финала. Но это тоже не получается.

Предсказуемость — главная проблема франшизы. Персонажи делают ровно то, что до них исполняли сотни раз западные супергерои в масках, и общаются «вдохновляющими» цитатами из боевиков с Джейсоном Стэтхемом.

История представляет собой компиляцию незаконченных и грубо скопированных идей. Даже неискушенный в комиксах зритель проведет параллели с фильмом «Человек-паук: Нет пути домой», а эпизод с поиском взрывчатки на улицах Питера сильно напоминает интеллектуальную дуэль Шерлока Холмса в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Джима Мориарти, блестяще сыгранного Эндрю Скоттом в сериале BBC.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Почему фильм точно понравится фанатам

Пусть главные минусы касаются самого важного — сценария, создателей нового «Грома» можно и нужно хвалить. Во-первых, потому что они продолжают совершенствоваться в самом, казалось бы, нерусском жанре супергеройского кино. Так как бюджет продолжения заметно вырос по сравнению с прошлыми фильмами, авторы смогли сосредоточиться на картинке.

Зрителей ждет потрясающий набор драк, погонь и расследований с отличной графикой и бодрыми саундтреками. Лучшая часть фильма — визуал. Причем не только экшен, но и прогулки по утреннему городу через всемирно известные мосты и питерские крыши.

Еще один отличный эпизод — сцена нарастающего алкогольного опьянения Грома. Авторам удалось сделать ее смешной и стильной. В духе фильма «Армагеддец» Эдгарда Райта, но с локальным шармом под песню Сергея Шнурова «В Питере пить».

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

«Майор Гром: Игра»: смотреть или нет?

«Майор Гром: Игра» — это развлекательное массовое кино с огромной фан-базой. И последние наверняка будут в восторге от фильма. В ленте найдется масса пасхалок, ироничных камео настоящих блогеров и реверансов в сторону оригинального комикса. Однако создатели снова не извлекли уроков из допущенных в прошлом ошибок и продолжили удовлетворять фанатские желания.

В итоге картина получила еще более яркую обложку и интересную кислинку в виде нескольких цепляющих эпизодов. Но проблемы с сюжетом, рваный темп повествования, предсказуемость и топорные заимствования из западных комиксов мешают реализовать богатый потенциал «Майора Грома».

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