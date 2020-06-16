Юристы отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в суде против бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Они обратились к судье с просьбой одобрить их исключение.
Юристы Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук заявили, что решение согласовано с самой артисткой,
Мы верим Эмбер и верим в неё. Гордимся быть её адвокатами, — заявили представители защиты.
Ранее NEWS.ru писал, что Джонни Депп требует $50 млн у своей экс-супруги Эмбер Хёрд за издевательства. Депп ответил в суде на обвинения Хёрд, которая утверждает, что её долгое время супруг избивал. По его словам, в 2015 году в Австралии Эмбер потушила сигаретный окурок о его щёку, из-за чего он был госпитализирован с ожогом. Кроме того, его супруга не могла остановиться и в тот же день отрубила ему кусок пальца бутылкой водки.
Добавьте наши новости в избранные источники