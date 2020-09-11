Юэн Макгрегор заявил, что шоу про Оби-Вана Кеноби рассчитано на один сезон

https://static.news.ru/photo/69d59f74-f43f-11ea-a119-fa163e074e61_660.jpg Фото: United Archives / kpa Publicity/Global Look Press

Британский актёр Юэн Макгрегор подтвердил, что сериал о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби получит всего один сезон.

Новый проект станет третьим титулом для платформы Disney+ после «Мандалорца» и неназванного сериала-приквела к «Изгой-один».

Насколько я понимаю, это самостоятельный сезон. Посмотрим. Кто знает? — заявил артист в беседе с Entertainment Tonight.

В августе, согласно The Wrap, президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди назвала будущее шоу мини-сериалом.

Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом об Оби-Ване Кеноби. Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини, и продюсерам пришлось от него отказаться, писал NEWS.ru.