Юэн Макгрегор заявил, что шоу про Оби-Вана Кеноби рассчитано на один сезон

Британский актёр Юэн Макгрегор подтвердил, что сериал о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби получит всего один сезон.
Новый проект станет третьим титулом для платформы Disney+ после «Мандалорца» и неназванного сериала-приквела к «Изгой-один».
Насколько я понимаю, это самостоятельный сезон. Посмотрим. Кто знает? —
заявилартист в беседе с Entertainment Tonight.
В августе, согласно The Wrap, президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди назвала будущее шоу мини-сериалом.
Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом об Оби-Ване Кеноби. Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини, и продюсерам пришлось от него отказаться, писал NEWS.ru.
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