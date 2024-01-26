Ярмольник признался, что не понял смысл романа «Мастер и Маргарита»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Леонид Ярмольник, исполнивший роль доктора Стравинского в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», признался, что не смог понять смысл романа Михаила Булгакова. В беседе с KP.RU артист подчеркнул, что впервые ознакомился с книгой, когда учился в школе. По его словам, он начал вникать в произведение только после второго прочтения, но даже после этого не понял его до конца.

Я впервые прочитал роман, когда еще учился в школе, но нифига не понял. Перечитал уже когда пришел на «Таганку» в 76-м году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю, — рассказал Ярмольник.

По мнению актера, роман рассказывает о невозможности жить без любви. Ярмольник также уточнил, что не сторонник «раскладывать все по полочкам», как поступают критики. Он также назвал Булгакова «отдельной планетой». Артист добавил, что в произведениях писателя история, придуманная автором, тесно переплетается с жизнью.

Ярмольник ранее заявил, что у него сложилась многолетняя связь с Михаилом Булгаковым. Во время предпремьерного показа фильма Локшина в кинотеатре «Октябрь» он рассказал, что сыграл в спектакле по роману писателя еще в 1976 году.