Ярмольник объяснил, почему отказался от звания Народного артиста Леонид Ярмольник: звание Народного артиста обесценено

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Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник признался NEWS.ru в кулуарах премьерного показа фильма «Мастер и Маргарита», что отказался от звания Народного артиста, поскольку считает эту награду обесцененной. По его словам, сейчас это звание дают «каждому третьему».

Потому что, я считаю, что сегодня очень много народных артистов. Это звание обесценено. Когда я был молодым, тогда народными артистами были Ульянов, Яковлев, Евстигнеев. Они какие-то другие народные артисты были. А сегодня практически каждый третий — народный. Лучше хорошая ставка, — сказал Ярмольник.

В 1994 году Ярмольник отказался от звания «Заслуженный артист России», а накануне 50-летия — от звания «Народный артист». Актер отмечал, что для артистов с таким статусов в СССР были предусмотрены особые привилегии.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. По мнению общественника, образ артиста на вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой, которая состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор», не соответствует регалиям. В Минкульте заявили, что оснований для таких решений нет.