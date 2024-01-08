Японский мультфильм впервые выиграл «Золотой глобус» Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» завоевал «Золотой глобус»

Фото: ghiblicollection.com

Официальный постер аниме-фильма «Мальчик и птица»

Последняя картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший анимационный фильм». Японская лента выигрывает эту награду впервые в истории. Церемонию вручения транслировал телеканал CBS.

За звание лучшего мультфильма боролась еще одна японская картина под названием «Судзумэ, закрывающая двери». Ее создал режиссер Макото Синкай, известный своими полнометражными фильмами «Твое имя» и «Дитя погоды». Также в список номинантов вошли диснеевские «Элементарно» и «Заветное желание», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Братья Супер Марио в кино».

Звание лучшего режиссера на премии «Золотой глобус» удостоился Кристофер Нолан, снявший «Оппенгеймер». В качестве других номинантов на эту награду были представлены Мартин Скорсезе с кинокартиной «Убийцы цветочной луны», Селин Сон («Прошлые жизни»), Гретта Гервиг («Барби»), Брэдли Купер («Маэстро») и греческий режиссер Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»).

Для Нолана этот «Золотой глобус» стал первым в карьере. Ирландский актер Киллиан Мерфи был также удостоен премии в категории «Лучший актер» за роль в «Оппенгеймере». Эта кинокартина также номинирована в категории «Лучший драматический фильм».