В России дают лучшее актерское образование, заявила «Газете.ru» артистка Янина Студилина. По ее словам, в РФ и США различные подходы к актерскому мастерству. Студилина имеет опыт обучения в Театральном институте имени Щукина и в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Удивительным образом в школе Ли Страсберга учат по той же системе Станиславского и Чехова. Но в Щукинском училище больше, конечно, театральный подход, там дают базу, которая необходима. Наше образование, мне кажется, лучшее, потому что мы учимся по первоисточнику,отметила артистка.

Американский опыт Студилина тоже считает полезным. Она отметила, что он готовит к прохождению кастингов и помогает лучше адаптироваться к работе в кинематографе.

Ранее киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин заявил, что, чтобы играть в фильмах, необязательно получать актерское образование. Он отметил, что прекрасным тому примером являются такие актеры, как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков.

Российский артист Сергей Бурунов выразил иную точку зрения. По его мнению, для актера желательно иметь профильное образование. При этом актер допустил, что есть исключения и люди без образования могут делать успехи на сцене и в кинематографе.