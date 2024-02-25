«Я всего боюсь»: актер из «Терминатора» спился на съемках фильма Балабанова Продюсер Обер: актер Майкл Бин спился на съемках фильма «Американец» Балабанова

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майкл Бин

Американский актер Майкл Бин сорвал съемки фильма «Американец» Алексея Балабанова, уйдя в длительный запой после прибытия в Норильск в 2003 году. Об этом рассказал KP.RU продюсер и переводчик Тобин Обер в день 65-летнего юбилея российского режиссера.

Снявшийся в культовом «Терминаторе» актер должен был играть американца, вложившего миллионы долларов в акции норильской компании. Череда возникших проблем вынудила его прилететь в Россию, где он столкнулся с местным криминалитетом, от представителей которого потом скрывался и в итоге опустился на дно жизни, спившись. По словам продюсера, Майкл Бин едва не повторил судьбу своего героя.

В этом ужасная и одновременно красивая ирония этих съемок. Майкл не выдержал реальности в русской глубинке и скатился до уровня бомжа. Сценарий Балабанова стал пророческим, можно сказать, — поделился Обер.

Проблемы с алкоголем начались у Бина сразу по прибытии в Норильск. В первый же вечер он опустошил мини-бар в гостинице, после этого начал прикладываться в бутылке практически каждый день. В конце концов актер оказался в больнице под капельницей. Съемки фильма были отменены.

У врача Майкл говорил шепотом: «Мне очень плохо. Я всего боюсь и на грани нервного срыва», — вспоминает Обер.

Ранее в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге состоялась презентация 167-страничного комикса по мотивам фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. В сборнике представлены истории о главном герое фильма — Даниле Багрове, его брате, а также о других персонажах кинокартины. Презентация сборника была приурочена к 25-летию выхода культовой картины на экран.