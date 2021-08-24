«Я ему там подзатыльники давал»: Киркоров высказался о работе с Зеленским

Российский певец Филипп Киркоров, попавший в чёрный список СБУ, высказался о работе над фильмом «Любовь в большом городе» с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что «давал ему подзатыльники». Исполнитель рассказал об этом на афтепати «Новой волны» в беседе с корреспондентом KP.RU.

Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал, — признался Киркоров.

Несмотря на слаженную работу и тёплые отношения во время съёмок «Любви в большом городе», Киркоров вспомнил, что уже тогда Зеленский произвёл первый «укол» в сторону «короля» российской эстрады. По словам певца, Игорь Николаев и Игорь Крутой написали специально для фильма песню «Радость моя», а сам Киркоров её спел. Однако в финальной версии кинокартины вместо трека Филиппа звучала песня «какой-то проплаченной дамы».

Ранее сообщалось о решении властей Украины запретить своему же народному артисту Филиппу Киркорову въезд в страну сроком на три года.